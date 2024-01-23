В Тюмени построят новую школу с дошкольным отделением

В Департаменте образования и науки Тюменской области заявили, что к 2027 году в региональном центре в микрорайоне Дом обороны построят школу с дошкольным отделением.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Строительство школы с дошкольным отделением в районе ул. Белинского г. Тюмени предусмотрено в 2025—2027 годах. Сложный объект и земельный участок с большим количеством действующих инженерных сетей», — сказали в департаменте.

Также там отметили, что в 2025 году планируется начало строительно-монтажных работ объекта.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае построили 78 детсадов с 2013 года.