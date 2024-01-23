В Тюмени построят новую школу с дошкольным отделением
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
«Строительство школы с дошкольным отделением в районе ул. Белинского г. Тюмени предусмотрено в 2025—2027 годах. Сложный объект и земельный участок с большим количеством действующих инженерных сетей», — сказали в департаменте.
Также там отметили, что в 2025 году планируется начало строительно-монтажных работ объекта.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае построили 78 детсадов с 2013 года.