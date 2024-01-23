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В Москве завершился очередной этап реконструкции газопровода «Голутвинский»

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Завершилось строительство тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода «Голутвинский» в Москве.
В Москве завершился очередной этап реконструкции газопровода «Голутвинский»

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.

«В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет монтаж стального футляра и самого газопровода», — прокомментировал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Реконструкцию газопровода, построенного в 1956 году, начали в феврале 2023 года. Завершение работ запланировано на вторую половину 2024-го.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.

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