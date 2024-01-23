В Москве и Подмосковье 1,6 тысячи жителей готовы стать донорами костного мозга
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Свыше 24 тыс. заявок на вступление в регистр россияне отправили с помощью «Почты России», информирует телеканал «360».
Совместный проект «Почты России», Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфонда по развитию донорства костного мозга в России существует с июля 2021 года.
Ранее сообщалось, что медсестра из Удмуртии стала донором костного мозга для женщины из Санкт-Петербурга.