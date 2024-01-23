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В Москве и Подмосковье 1,6 тысячи жителей готовы стать донорами костного мозга

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В Московском регионе более 1,6 тыс. клиентов «Почты России» в 2023 году подтвердили намерение стать донорами костного мозга. Из них 960 — москвичи, 658 — жители Московской области.
В Москве и Подмосковье 1,6 тысячи жителей готовы стать донорами костного мозга
  • Gettyimages.ru
  • © David Sacks

Свыше 24 тыс. заявок на вступление в регистр россияне отправили с помощью «Почты России», информирует телеканал «360».

Совместный проект «Почты России», Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфонда по развитию донорства костного мозга в России существует с июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что медсестра из Удмуртии стала донором костного мозга для женщины из Санкт-Петербурга.

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