Грабители похитили кота и его лоток из квартиры в Москве
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Об этом говорится в материале «Известий».
Сообщается, что хозяин квартиры сейчас служит в армии, а его сестра приходит проверять и кормить кота. Когда она пришла в квартиру в последний раз, то не обнаружила кота и его лотка.
Девушка сразу же обратилась в полицию, сотрудники правоохранительных органов организовали проверку обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга сжёг кота, пытаясь скрыть следы ограбления в квартире отца своей девушки.