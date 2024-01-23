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Грабители похитили кота и его лоток из квартиры в Москве

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Неизвестные взломали квартиру на юго-востоке Москвы и похитили оттуда кота и его лоток.
Грабители похитили кота и его лоток из квартиры в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © FabrikaCr

Об этом говорится в материале «Известий».

Сообщается, что хозяин квартиры сейчас служит в армии, а его сестра приходит проверять и кормить кота. Когда она пришла в квартиру в последний раз, то не обнаружила кота и его лотка.

Девушка сразу же обратилась в полицию, сотрудники правоохранительных органов организовали проверку обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга сжёг кота, пытаясь скрыть следы ограбления в квартире отца своей девушки.

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