В Москве утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития

Столичные власти утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Москва полностью обеспечила выполнение показателей по шести ЦУР благодаря таким инструментам, как программа стимулирования создания мест приложения труда, зелёный коридор, государственно-частное партнёрство», — заявил Ефимов.

По его словам, присвоение такого статуса конкретным организациям станет ещё одним инструментом для привлечения инвестиций в экономику России.

Оценкой деятельности компаний будет заниматься «Городское агентство управления инвестициями».

Ранее сообщалось, что правительство Москвы заключило соглашение о партнёрстве с Агентством стратегических инициатив (АСИ).