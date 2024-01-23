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В Москве утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития

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Столичные власти утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития

Об этом сообщает НСН.

«Москва полностью обеспечила выполнение показателей по шести ЦУР благодаря таким инструментам, как программа стимулирования создания мест приложения труда, зелёный коридор, государственно-частное партнёрство», — заявил Ефимов.

По его словам, присвоение такого статуса конкретным организациям станет ещё одним инструментом для привлечения инвестиций в экономику России.

Оценкой деятельности компаний будет заниматься «Городское агентство управления инвестициями».

Ранее сообщалось, что правительство Москвы заключило соглашение о партнёрстве с Агентством стратегических инициатив (АСИ).

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