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В Госдуме прокомментировали идею ввести страхование ответственности в сфере разработок с ИИ

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов прокомментировал правительственный законопроект, предусматривающий страхование ответственности в сфере разработок с участием искусственного интеллекта (ИИ).
В Госдуме прокомментировали идею ввести страхование ответственности в сфере разработок с ИИ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Есть мнение, что развитие искусственного интеллекта может привести к четвёртой промышленной революции, что, в свою очередь, изменит мир до неузнаваемости. Возможно, мы действительно должны чуть замедлиться с развитием и внедрением искусственного интеллекта и уж точно защитить наших граждан», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

В настоящее время производители страхуют риски для здоровья и жизни граждан добровольно. Страховку предлагают сделать обязательной.

«Например, при разработках программ для автомобилей без водителей нужно будет обязательно страховать не только автомобиль, но и ответственность разработчика в случае, если что-то пойдёт не так», — пояснил Алтухов.

Из документа также следует, что разбираться в таких ситуациях будут комиссии по выявлению обстоятельств, в результате которых был нанесён вред.

Ранее советник президента, председатель совета Фонда кино, член жюри литературной премии «Большая книга» Владимир Толстой в беседе с НСН поделился мнением о перспективах использования искусственного интеллекта в литературе.

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