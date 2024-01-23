В Кемерове завели дело по факту инцидента с ребёнком в автобусе

Следственное управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело после инцидента с ребёнком в автобусе, в результате которого он получил травмы.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службы полиции и прокуратуры Кузбасса.

По имеющейся информации, инцидент произошёл утром 22 января. Водитель автобуса не убедился в том, что все пассажиры завершили посадку и высадку из салона.

«Он закрыл двери, зажав ногу 11-летнего мальчика, и начал отъезжать от остановки общественного транспорта. Во время движения ребёнок выпал на проезжую часть и получил травмы различной степени тяжести», — рассказали в полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана надлежащая правовая оценка действиям водителя автобуса, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде проводят проверки по факту высадки ребёнка из трамвая.