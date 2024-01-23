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Психолог Деулин: по почерку можно многое сказать о характере человека

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Декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин рассказал, как и в чём помогает графология.

Графологический метод применяется при профессионально-психологическом отборе сотрудников или при прохождении полиграфной проверки, поделился эксперт в интервью «Газете.Ru».

«По его (почерка. — RT) параметрам возможно определить индивидуально-психологические особенности обследуемого: способность на оказание сопротивления проверочным действиям, наличие высокого уровня тревожности, склонность к конфликтному поведению и другое», — сказал Деулин.

Он отметил, исходя из личного опыта, что метод работает, хотя и является вероятностным, и потребуются усилия, чтобы повысить его объективность, достоверность и научную обоснованность.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.

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