Молодёжная неделя пройдёт в пространстве Москвы на выставке «Россия»
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Приглашаем всех на стенд нашего города на выставке «Россия» узнать о проектах для молодёжи, послушать лекции экспертов и задать им вопросы, принять участие в практикумах», — заявила Сергунина.
Отмечается, что мероприятия состоятся с 24 по 28 января в пространстве Москвы на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Посетителей ждут мастер-классы, интерактивные игры, лекции, встречи со специалистами.
С подробной программой можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях проекта «Молодёжь Москвы».
Ранее сообщалось, что в Москве открылся приём заявок на участие в молодёжном проекте «Бизнес-уикенд».