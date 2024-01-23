Молодёжная неделя пройдёт в пространстве Москвы на выставке «Россия»

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о молодёжной неделе, которая пройдёт на выставке «Россия».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Приглашаем всех на стенд нашего города на выставке «Россия» узнать о проектах для молодёжи, послушать лекции экспертов и задать им вопросы, принять участие в практикумах», — заявила Сергунина.

Отмечается, что мероприятия состоятся с 24 по 28 января в пространстве Москвы на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Посетителей ждут мастер-классы, интерактивные игры, лекции, встречи со специалистами.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях проекта «Молодёжь Москвы».

Ранее сообщалось, что в Москве открылся приём заявок на участие в молодёжном проекте «Бизнес-уикенд».