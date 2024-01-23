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В Новой Москве создадут тренировочные квартиры для молодёжи с особенностями развития

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В одной из новостроек во Внуковском поселении Новой Москвы создадут квартиры, позволяющие адаптировать молодых людей с особенностями развития, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В Новой Москве создадут тренировочные квартиры для молодёжи с особенностями развития
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Квартиры выделены на первом этаже в новостройке, в которой сейчас ведётся заселение, так участники программы смогут находиться в активной социальной среде. Квартиры объединены в единое пространство общим метражом 321,1 кв. м и передаются на безвозмездной основе в пользование оператору проекта», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что ремонт, отделка, меблировка и монтаж оборудования сделаны в соответствии с требованиями и нормами, которые предъявляются к организации жилого пространства людей с инвалидностью.

Аналогичные проекты уже несколько лет существуют и в других районах Москвы. Проживание в тренировочных квартирах для участников программы бесплатное. Квартиры рассчитаны на единовременное проживание до десяти человек.

Оператор проекта — региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики» (ЦЛП).

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