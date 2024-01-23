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В Кировской области пройдёт конкурс «Лучший сельский населённый пункт»

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В Кировской области в 2024 году состоится новый конкурс — «Лучший сельский населённый пункт».
В Кировской области пройдёт конкурс «Лучший сельский населённый пункт»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает progorod43.

Решение об учреждении нового конкурса было принято в конце 2023 года, исходя из сложившегося опыта по работе с грантами в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) и проведения конкурса «Город добрых соседей». В новом конкурсе смогут принять участие жители сельских местностей.

Ранее сообщалось, что пять локаций из Татарстана вошли в сотню лучших объектов всероссийского конкурса «Премия Первых».

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