В Кировской области пройдёт конкурс «Лучший сельский населённый пункт»

В Кировской области в 2024 году состоится новый конкурс — «Лучший сельский населённый пункт».

Об этом сообщает progorod43.

Решение об учреждении нового конкурса было принято в конце 2023 года, исходя из сложившегося опыта по работе с грантами в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) и проведения конкурса «Город добрых соседей». В новом конкурсе смогут принять участие жители сельских местностей.

Ранее сообщалось, что пять локаций из Татарстана вошли в сотню лучших объектов всероссийского конкурса «Премия Первых».