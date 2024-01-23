Акт кабмина о регистрации в отелях с помощью госуслуг планируют принять в апреле

Принятие акта правительства России об упрощённой регистрации граждан по месту временного пребывания в гостиницах планируется принять в апреле 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В сообщении отмечается, что правительство утвердило «дорожную карту» по внесению изменений в нормативное регулирование в туристической сфере. Согласно документу, в апреле планируется принять акт об упрощённой регистрации россиян в гостиницах.

«Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить документы в электронном виде через приложение «Госуслуги», — отметили в пресс-службе.

Также граждане России смогут регистрироваться в гостиницах по загранпаспорту вне зависимости от того, где постоянно проживают.

Ранее зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что турпоток по России в период новогодних праздников вырос на 19%.