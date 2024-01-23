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В России назвали самые популярные премиальные авто с пробегом

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Самыми популярными автомобилями с пробегом в 2023 году в России стали BMW X5 и Lexus RX.
В России назвали самые популярные премиальные авто с пробегом
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Авито Авто».

Отмечается, что в прошлом году в России продажи подержанных автомобилей премиальных брендов в возрасте до трёх лет выросли на 16%.

В десятку лидеров самых продаваемых автомобилей также вошли BMW 5-йсерии, BMW X7, Mercedes-Benz E-класса, BMW X6, BMW 3-й серии, BMW X3, Genesis GV80 и Mercedes-Benz GLE.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.

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