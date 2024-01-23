Турагент Балыбердина назвала время после майских праздников выгодным для отдыха

Директор пермской туристической фирмы «А-тур» Алина Балыбердина сообщила, что в периоды с 9 по 31 мая и с 1 по 25 декабря можно слетать на отдых со скидками до 40%.

«В это время «горят» до 80% туров, поэтому можно хорошо сэкономить, купив путёвку за три-четыре дня до вылета. Цены в это время падают от 20 до 40%», — поделилась она в разговоре с URA.RU.

Турагент объяснила низкие цены в эти периоды неполной заполняемостью самолётов и отелей.

Большинство туристов ездят на отдых в майские праздники, а затем активно бронируют летний сезон. Поэтому спрос во второй половине мая заметно падает, заключила Балыбердина.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в минувшем году больше российских туристов выбирали отдых в экзотических странах.