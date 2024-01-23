RT в Telegram
Подпишись

Турагент Балыбердина назвала время после майских праздников выгодным для отдыха

Короткая ссылка
Директор пермской туристической фирмы «А-тур» Алина Балыбердина сообщила, что в периоды с 9 по 31 мая и с 1 по 25 декабря можно слетать на отдых со скидками до 40%.

«В это время «горят» до 80% туров, поэтому можно хорошо сэкономить, купив путёвку за три-четыре дня до вылета. Цены в это время падают от 20 до 40%», — поделилась она в разговоре с URA.RU.

Турагент объяснила низкие цены в эти периоды неполной заполняемостью самолётов и отелей.

Большинство туристов ездят на отдых в майские праздники, а затем активно бронируют летний сезон. Поэтому спрос во второй половине мая заметно падает, заключила Балыбердина.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в минувшем году больше российских туристов выбирали отдых в экзотических странах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить