Турагент Балыбердина назвала время после майских праздников выгодным для отдыха
«В это время «горят» до 80% туров, поэтому можно хорошо сэкономить, купив путёвку за три-четыре дня до вылета. Цены в это время падают от 20 до 40%», — поделилась она в разговоре с URA.RU.
Турагент объяснила низкие цены в эти периоды неполной заполняемостью самолётов и отелей.
Большинство туристов ездят на отдых в майские праздники, а затем активно бронируют летний сезон. Поэтому спрос во второй половине мая заметно падает, заключила Балыбердина.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в минувшем году больше российских туристов выбирали отдых в экзотических странах.