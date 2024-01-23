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Бастрыкин оценит действия ПДН в ситуации с умершей в Первоуральске девочкой

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе доследственной проверки по факту смерти пятимесячной девочки из Первоуральска (Свердловская область), которая умерла в своей кроватке.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал СКР.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователи ведомства в рамках процессуальной проверки дадут правовую оценку действию (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики», — сказано в сообщении.

О трагедии стало известно накануне. Девочка умерла в своей кроватке после того, как отец, игнорируя детский плач, накрыл её одеялом.

Помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга заявил, что, по предварительным данным, смерть младенца не является насильственной и носит естественный характер.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что комиссия по делам несовершеннолетних проведёт проверку семьи, в которой скончалась девочка.

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