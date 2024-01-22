РБК: правительство России предложило придумать альтернативу слову «маркетплейс»
- РИА Новости
Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ кабмина.
Речь идёт о законопроекте об онлайн-торговле, который внесли в Государственную думу в сентябре 2023 года. Инициатива направлена на закрепление юридического статуса площадок онлайн-торговли, а также введение ответственности за недостоверную информацию на платформах и некачественный товар.
Помимо альтернативы слову «маркетплейс», в правительстве рекомендовали исключить из проекта пункт, касающийся ограничения количества изменений, который площадки могут вносить в договор оферты с партнёрами.
Кроме того, кабмин предложил отказаться от идеи запретить площадкам штрафовать контрагентов и блокировать их личные кабинеты.
Ранее руководитель факультета e-commerce университета «Синергия» Елизавета Пономарёва выразила мнение, что во времена активного развития интернет-площадок обычные магазины всё равно не исчезнут полностью.