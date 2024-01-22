РБК: правительство России предложило придумать альтернативу слову «маркетплейс»

Правительство России выступило с инициативой доработать законопроект об онлайн-торговле. В частности, власти считают необходимым придумать альтернативу слову «маркетплейс».

Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ кабмина.

Речь идёт о законопроекте об онлайн-торговле, который внесли в Государственную думу в сентябре 2023 года. Инициатива направлена на закрепление юридического статуса площадок онлайн-торговли, а также введение ответственности за недостоверную информацию на платформах и некачественный товар.

Помимо альтернативы слову «маркетплейс», в правительстве рекомендовали исключить из проекта пункт, касающийся ограничения количества изменений, который площадки могут вносить в договор оферты с партнёрами.

Кроме того, кабмин предложил отказаться от идеи запретить площадкам штрафовать контрагентов и блокировать их личные кабинеты.

Ранее руководитель факультета e-commerce университета «Синергия» Елизавета Пономарёва выразила мнение, что во времена активного развития интернет-площадок обычные магазины всё равно не исчезнут полностью.