В Нижнем Новгороде пройдёт форум «Города трудовой доблести. Кузница эффективных кадров»
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.
Форум пройдёт при поддержке Фонда развития производственных систем и промышленного туризма. Ожидаются представители 63 городов трудовой доблести.
«Использовать прошлый опыт нам поможет проект «Кузница эффективных кадров», который представим на форуме. Это профориентационный проект для молодёжи», — сказал Никитин.
В октябре 2023 года сообщалось, что в Перми открыли стелу «Город трудовой доблести».