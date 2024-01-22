В Нижнем Новгороде пройдёт форум «Города трудовой доблести. Кузница эффективных кадров»

В Нижнем Новгороде состоится всероссийский форум «Города трудовой доблести. Кузница эффективных кадров».

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Форум пройдёт при поддержке Фонда развития производственных систем и промышленного туризма. Ожидаются представители 63 городов трудовой доблести.

«Использовать прошлый опыт нам поможет проект «Кузница эффективных кадров», который представим на форуме. Это профориентационный проект для молодёжи», — сказал Никитин.

В октябре 2023 года сообщалось, что в Перми открыли стелу «Город трудовой доблести».