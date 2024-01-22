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В Салехарде рассказали о работе по благоустройству города

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Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал подробности о работе по благоустройству города в 2024 году.
В Салехарде рассказали о работе по благоустройству города
  • Gettyimages.ru
  • © Leonid Eremeychuk

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на Telegram-канал Титовского.

В частности, начнётся строительство объездной дороги на улице Набережная. Её протяжённость превысит 1250 м.

«В этом году приступим к благоустройству набережной Полябты. Проект масштабный — пешеходные и велодорожки, беседки, игровые и спортивные площадки, озеленение, дополнительная парковка на 80 машиномест. Протяжённость объекта — почти 700 м», — заявил Титовский.

Также стало известно, что губернатор Кировской области Александр Соколов дал поручения по развитию системы жилищно-коммунального хозяйства в регионе, передаёт istochnik.online.

Например, в 58 населённых пунктах планируют установить более 1,2 тыс. светильников. Ещё более 5 тыс. установят в столице региона.

В Кирове также должны благоустроить площадь перед филармонией и установить памятник Александру Невскому.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области рассказали о планах по благоустройству 139 объектов.

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