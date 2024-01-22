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Найденную на мусорообрабатывающем заводе в Петербурге собаку приютят сотрудники

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Йоркширского терьера, найденного на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге, пока приютят сотрудники предприятия. Об этом RT рассказал один из работников завода.
Найденную на мусорообрабатывающем заводе в Петербурге собаку приютят сотрудники
  • Gettyimages.ru
  • © Billy Hustace

По словам собеседника RT, хозяина собаки найти не удалось, поскольку на животном нет чипа. 

Ветеринар предположил, что собака могла принадлежать пожилым людям, добавил он.

«Пёс никого не боится, видно, что увеличена печень, кормили всем подряд. Он очень дружелюбный. Как найти семью, которая готова взять старичка, которого надо дорого лечить? Посмотрим», — рассказал сотрудник завода.

Ранее сообщалось, что среди отходов, привезённых из разных районов Санкт-Петербурга, на мусороперерабатывающем заводе нашли йоркширского терьера.

Позже стало известно, что пса назвали Счастливчиком.

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