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Психолог Заников рассказал о недостатках интерактивных игрушек

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Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников выразил мнение, что из-за интерактивных игрушек у некоторых детей может не развиваться способность к креативному мышлению и воображению.
Психолог Заников рассказал о недостатках интерактивных игрушек
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Если ребёнку дают игрушки, которые за него всё делают — и ходят, и разговаривают, — у него пропадает возможность развить своё креативное мышление, воображение», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, важно акцентировать внимание на развитии критического мышления у детей, а также качеств, с помощью которых они бы могли анализировать информацию, убирать всё ненужное.

Ранее методолог Анастасия Чистякова заявила, что дети могут врать по ряду причин — например, из страха перед наказанием или разочарованием родителей.

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