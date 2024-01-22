Психолог Заников рассказал о недостатках интерактивных игрушек

Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников выразил мнение, что из-за интерактивных игрушек у некоторых детей может не развиваться способность к креативному мышлению и воображению.

«Если ребёнку дают игрушки, которые за него всё делают — и ходят, и разговаривают, — у него пропадает возможность развить своё креативное мышление, воображение», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, важно акцентировать внимание на развитии критического мышления у детей, а также качеств, с помощью которых они бы могли анализировать информацию, убирать всё ненужное.

Ранее методолог Анастасия Чистякова заявила, что дети могут врать по ряду причин — например, из страха перед наказанием или разочарованием родителей.