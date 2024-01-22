Лолита: критика за пост о Зеленском — результат работы украинской стороны

Певица Лолита Милявская прокомментировала ситуацию с постом 2019 года, в котором она поздравляла Владимира Зеленского. Она отметила, что критика в её адрес является результатом работы украинской стороны.

В своём Telegram-канале Лолита подчеркнула, что Украине выгодны внутрироссийские конфликты.

«Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной, я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине», — объяснилась певица.

Она добавила, что осознаёт, что «работает украинская сторона, потому что это нужно только ей». По мнению Лолиты, Киеву необходимы конфликты внутри России, чтобы «мы друг другу горло перегрызли».

Ранее сообщалось, что в Омске отменили концерт Лолиты после её участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.