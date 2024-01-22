В Москве провели более трёх миллионов исследований качества воды за год
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
«Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 млн кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тыс. км водопроводных сетей», — заявил заммэра Пётр Бирюков.
Состояние водопроводной воды исследуют по 184 показателям.
Ранее сообщалось, что в столице по программе капитального ремонта, которая действует с 2015 года, обновили свыше 8 тыс. крыш жилых домов.