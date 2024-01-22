В Москве провели более трёх миллионов исследований качества воды за год

В Москве провели более трёх миллионов различных исследований качества воды в 2023 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства. «Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 млн кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тыс. км водопроводных сетей», — заявил заммэра Пётр Бирюков. Состояние водопроводной воды исследуют по 184 показателям. Ранее сообщалось, что в столице по программе капитального ремонта, которая действует с 2015 года, обновили свыше 8 тыс. крыш жилых домов.