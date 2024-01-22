Путин утвердил положение о федеральном кадровом резерве для госслужбы
- globallookpress.com
Соответствующий документ размещён на сайте официальных правовых актов.
Эту систему рекомендуется использовать руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций для назначения на должность управленцев.
Для желающих получить руководящую должность нахождение в резерве будет обязательным.
Ранее сообщалось, что Путин установил в России звание «Заслуженный работник местного самоуправления».