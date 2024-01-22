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Путин утвердил положение о федеральном кадровом резерве для госслужбы

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Российский президент Владимир Путин подписал указ, который формирует в стране федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе.
Путин утвердил положение о федеральном кадровом резерве для госслужбы
  • globallookpress.com

Соответствующий документ размещён на сайте официальных правовых актов.

Эту систему рекомендуется использовать руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций для назначения на должность управленцев.

Для желающих получить руководящую должность нахождение в резерве будет обязательным.

Ранее сообщалось, что Путин установил в России звание «Заслуженный работник местного самоуправления».

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