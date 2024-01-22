В Свердловской области проводят проверку по факту травмирования ребёнка в детсаду
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.
Инцидент произошёл 17 января в Полевском.
«Прокуратура города проверит достоверность опубликованной информации. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе дана оценка действиям работников детского сада по своевременному оказанию медицинской помощи», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области завели дело по факту травмирования ребёнка в детском саду.