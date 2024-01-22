В Свердловской области проводят проверку по факту травмирования ребёнка в детсаду

В Свердловской области организовали проверку по факту травмирования ребёнка-инвалида в детском саду.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошёл 17 января в Полевском.

«Прокуратура города проверит достоверность опубликованной информации. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе дана оценка действиям работников детского сада по своевременному оказанию медицинской помощи», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области завели дело по факту травмирования ребёнка в детском саду.