Бастрыкин поручил завести дело об избиении подростка в Новосибирской области
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Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу СК России.
Информация об инциденте стала известна после публикации видео в социальных сетях.
По имеющейся информации, на молодого человека и его друга напали четыре подростка около ООТ «Радиостанция-2».
В результате драки состояние одного из пострадавших оценивается как «средней тяжести». В настоящее время проводится доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин попросил возбудить уголовное дело после нападения двух студентов из Египта на мужчину в Перми.