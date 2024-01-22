Бастрыкин поручил завести дело об избиении подростка в Новосибирской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту избиения подростка в Новосибирской области.

Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу СК России.

Информация об инциденте стала известна после публикации видео в социальных сетях.

По имеющейся информации, на молодого человека и его друга напали четыре подростка около ООТ «Радиостанция-2».

В результате драки состояние одного из пострадавших оценивается как «средней тяжести». В настоящее время проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин попросил возбудить уголовное дело после нападения двух студентов из Египта на мужчину в Перми.