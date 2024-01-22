В Твери вручат памятные знаки жителям блокадного Ленинграда
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Награду учредило правительство Санкт-Петербурга. В целом в Твери её получат 60 человек.
«На долю нашего поколения выпало страшное испытание — почти 900 дней ленинградцы ежедневно боролись со смертью, выживали в условиях жуткого голода, холода, бомбёжек, болезней. Ценой невероятных лишений, героизма и самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город», — заявил Скачков.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошёл праздничный концерт «Непокорённый герой — Ленинград».