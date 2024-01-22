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В Твери вручат памятные знаки жителям блокадного Ленинграда

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В Твери состоялось заседание городского клуба ветеранов, на которое пригласили представителей регионального объединения «Блокадники Ленинграда». Руководителю организации Аркадию Скачкову и другим участникам вручили почётные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
В Твери вручат памятные знаки жителям блокадного Ленинграда
  • Gettyimages.ru
  • © Supersmario

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Награду учредило правительство Санкт-Петербурга. В целом в Твери её получат 60 человек.

«На долю нашего поколения выпало страшное испытание — почти 900 дней ленинградцы ежедневно боролись со смертью, выживали в условиях жуткого голода, холода, бомбёжек, болезней. Ценой невероятных лишений, героизма и самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город», — заявил Скачков.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошёл праздничный концерт «Непокорённый герой — Ленинград».

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