Эндокринолог Иванова заявила о важности профилактики ожирения

Врач-эндокринолог клиники «Ниармедик» Анастасия Иванова назвала закономерным распространение ожирения в последние годы.

«Соблазнов вокруг полно: мы идём на работу и покупаем на ходу кофе, часто с круассаном, мы перекусываем за день по много раз, проводим деловые встречи в ресторане, за обильно накрытым столом, любой праздник в нашей жизни — непременное застолье», — сказала она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, с возрастом у многих снижается физическая активность, и зачастую о весе и образе жизни человек начинает думать, когда лишние килограммы уже очевидны.

Как отметила Иванова, важно заниматься профилактикой и лечением избытка массы тела.

«Если питаться сбалансированно и заниматься физической активностью, то в большинстве случаев проблема ожирения для человека не будет актуальна», — добавила она.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа и диетолог Елена Соломатина в беседе с RT прокомментировали данные Росстата о том, что в 2022 году было выявлено свыше 419 тыс. новых случаев ожирения среди российских граждан.