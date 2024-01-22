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В больницах Подмосковья запустили проект по информированию родственников пациентов

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В больницах Московской области запустили проект по информированию родственников о состоянии пациентов.
В больницах Подмосковья запустили проект по информированию родственников пациентов

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как заявила первый зампред правительства области Светлана Стригункова, проект работает в 49 стационарах. Для получения информации можно позвонить в службу «122» и оставить заявку, после чего сотрудник больницы или лечащий врач свяжутся с родственником и ответят на вопросы.

Получить данные можно в том случае, если пациент указал данные родственника при госпитализации в стационар.

Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.

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