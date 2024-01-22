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В Челябинской области усилят меры безопасности на некоторых участках трасс

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Глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьёв заявил, что самые опасные участки федеральных дорог определят совместно с ГИБДД.
В Челябинской области усилят меры безопасности на некоторых участках трасс
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU.

Он также отметил, что на федеральных трассах Челябинской области за 2023 год погибли 80 человек, из них более половины — в результате встречных столкновений (52 человека). Больше всего аварий зафиксировано на трассе М-5.

«Причинами, в большей степени, являются нарушения в части совершения обгонов и скоростного режима. В ближайший месяц комиссионно с коллегами из Госавтоинспекции примем решения по дополнительным мерам повышения безопасности», — уточнил Муравьёв.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Служба помощи при ДТП Московской области приняла почти 289 тыс. обращений от граждан в течение 2023 года.

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