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В Подмосковье фермеры получили гранты на 53 млн рублей в 2023 году

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В Московской области фермеры получили 11 грантов более чем на 53 млн рублей в 2023 году. Средства направили на развитие растениеводства, молочного животноводства и пчеловодства.
В Подмосковье фермеры получили гранты на 53 млн рублей в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Об этом сообщает телеканал «360».

Заместитель председателя правительства региона, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов отметил, что гранты предоставляют ежегодно в целях развития сельской кооперации.

«По итогам 2023 года средства грантов освоены грантополучателями более чем на 80%. Приобретены сельскохозяйственная техника и оборудование, поголовье крупного рогатого скота, материалы для возведения теплиц, земля сельскохозяйственного назначения. Грантополучателями создано 28 новых постоянных рабочих мест», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в 2024 году 179,4 млн рублей направят на развитие малых форм хозяйствования.

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