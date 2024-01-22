В Подмосковье фермеры получили гранты на 53 млн рублей в 2023 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
Заместитель председателя правительства региона, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов отметил, что гранты предоставляют ежегодно в целях развития сельской кооперации.
«По итогам 2023 года средства грантов освоены грантополучателями более чем на 80%. Приобретены сельскохозяйственная техника и оборудование, поголовье крупного рогатого скота, материалы для возведения теплиц, земля сельскохозяйственного назначения. Грантополучателями создано 28 новых постоянных рабочих мест», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в 2024 году 179,4 млн рублей направят на развитие малых форм хозяйствования.