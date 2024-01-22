На лечение в Петербург приехали 108 тысяч туристов в 2023 году
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.
Наибольшей популярностью у туристов пользовались хирурги, педиатры и стоматологи.
«Востребованы у гостей из-за рубежа и услуги по оздоровлению. За период с января по ноябрь 2023 года в санаторно-курортных организациях Петербурга побывали почти 70 тыс. иностранцев», — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Ялту посетили 110 тыс. туристов в новогодние каникулы.