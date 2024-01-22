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На лечение в Петербург приехали 108 тысяч туристов в 2023 году

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На лечение в Санкт-Петербург приехали около 108 тыс. иностранных туристов в 2023 году. За платные услуги в медучреждениях города посетители заплатили 623 млн рублей.
На лечение в Петербург приехали 108 тысяч туристов в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.

Наибольшей популярностью у туристов пользовались хирурги, педиатры и стоматологи.

«Востребованы у гостей из-за рубежа и услуги по оздоровлению. За период с января по ноябрь 2023 года в санаторно-курортных организациях Петербурга побывали почти 70 тыс. иностранцев», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Ялту посетили 110 тыс. туристов в новогодние каникулы.

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