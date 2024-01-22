Столичным разработчикам одобрили средства на гранты для пилотирования инноваций

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что 214 столичным разработчикам одобрили гранты на сумму 370 млн рублей для пилотирования инноваций.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отметила Сергунина, на эти средства они могут погасить расходы на логистику, монтаж оборудования, адаптацию площадки под испытания, пусконаладочные работы и техобслуживание.

«Тестирование продукта в реальных условиях — важнейший этап развития любой инновации. Только в 2023 году столичные разработчики получили 114 грантов на пилотирование своих решений. Объём финансовой поддержки составил почти 200 млн рублей», — сказала заммэра.

Среди разработок, получивших гранты, — технология для ежесуточного анализа состояния окружающей среды в парке Горького, навигационная система с технологией дополненной реальности, платформа для создания цифрового двойника любого мероприятия по индивидуальному плану, программа для организации крупных мероприятий, конгрессов и фестивалей, прозрачная видеодоска для проведения прямых эфиров и съёмки онлайн-лекций.

Ранее сообщалось, что московский разработчик и производитель электронных решений для автотранспорта принял участие в создании одной из систем батареи для нового электромобиля российского производства Lada e-Largus.