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Столичным разработчикам одобрили средства на гранты для пилотирования инноваций

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что 214 столичным разработчикам одобрили гранты на сумму 370 млн рублей для пилотирования инноваций.
Столичным разработчикам одобрили средства на гранты для пилотирования инноваций
  • Gettyimages.ru
  • © chekat

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отметила Сергунина, на эти средства они могут погасить расходы на логистику, монтаж оборудования, адаптацию площадки под испытания, пусконаладочные работы и техобслуживание.

«Тестирование продукта в реальных условиях — важнейший этап развития любой инновации. Только в 2023 году столичные разработчики получили 114 грантов на пилотирование своих решений. Объём финансовой поддержки составил почти 200 млн рублей», — сказала заммэра.

Среди разработок, получивших гранты, — технология для ежесуточного анализа состояния окружающей среды в парке Горького, навигационная система с технологией дополненной реальности, платформа для создания цифрового двойника любого мероприятия по индивидуальному плану, программа для организации крупных мероприятий, конгрессов и фестивалей, прозрачная видеодоска для проведения прямых эфиров и съёмки онлайн-лекций.

Ранее сообщалось, что московский разработчик и производитель электронных решений для автотранспорта принял участие в создании одной из систем батареи для нового электромобиля российского производства Lada e-Largus.

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