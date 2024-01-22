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В Челябинской области проверят обстоятельства обморожения 17-летнего подростка

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В прокуратуре Челябинской области заявили о проверке по факту обморожения 17-летнего подростка, которого нашли без сознания у реки.
В Челябинской области проверят обстоятельства обморожения 17-летнего подростка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, подростка нашли прохожие 21 января. Он был без сознания.

В настоящее время он находится в реанимации Челябинской областной детской клинической больницы. Медики решают вопрос об ампутации конечностей.

«В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики», — сказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что суд Тюменской области обязал региональное управление ЖКХ выплатить компенсацию морального вреда мальчику, которого укусила бездомная собака.

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