В Челябинской области проверят обстоятельства обморожения 17-летнего подростка

В прокуратуре Челябинской области заявили о проверке по факту обморожения 17-летнего подростка, которого нашли без сознания у реки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, подростка нашли прохожие 21 января. Он был без сознания.

В настоящее время он находится в реанимации Челябинской областной детской клинической больницы. Медики решают вопрос об ампутации конечностей.

«В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики», — сказали в прокуратуре.

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