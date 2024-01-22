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У вокзала Лианозово построят разворотную площадку для общественного транспорта

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У городского вокзала Лианозово в Москве построят отстойно-разворотную площадку в рамках работ по благоустройству, заявил заммэра Андрей Бочкарёв.
У вокзала Лианозово построят разворотную площадку для общественного транспорта

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Площадь объекта составит 4 тыс. кв. м. Там смогут одновременно находиться до 19 единиц наземного городского транспорта. Также планируется оборудовать 13 устройств для зарядки электробусов и здание для персонала.

«Ведётся подготовка к строительству нового одноэтажного здания, предназначенного для персонала, обеспечивающего работу наземного транспорта», — сказал Бочкарёв.

Также будет реконструирована улично-дорожная сеть.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате расширения проекта «Экскурсии в метро» можно совершить поездку на ретропоезде.

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