У вокзала Лианозово построят разворотную площадку для общественного транспорта
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Площадь объекта составит 4 тыс. кв. м. Там смогут одновременно находиться до 19 единиц наземного городского транспорта. Также планируется оборудовать 13 устройств для зарядки электробусов и здание для персонала.
«Ведётся подготовка к строительству нового одноэтажного здания, предназначенного для персонала, обеспечивающего работу наземного транспорта», — сказал Бочкарёв.
Также будет реконструирована улично-дорожная сеть.
Ранее сообщалось, что в Москве в результате расширения проекта «Экскурсии в метро» можно совершить поездку на ретропоезде.