Минпромторг: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не проходил процедуры приёмки
- РИА Новости
«То, что мы знаем про этот центр Wildberries — странно, что он работал, но ещё, как я понимаю, не был принят и не прошёл все необходимые процедуры», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Евтухов выразил уверенность в том, что по данному вопросу будут ещё отдельные разбирательства.
Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге произошёл 13 января.
Огонь охватил 70 тыс. кв. м. Ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10—11 млрд рублей.
Вместе с этим РБК со ссылкой на источники сообщил, что здание в Шушарах не было застраховано.