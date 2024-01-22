Минпромторг: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не проходил процедуры приёмки

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» выразил удивление в связи с работой сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, который не проходил процедуры приёмки.

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries — странно, что он работал, но ещё, как я понимаю, не был принят и не прошёл все необходимые процедуры», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Евтухов выразил уверенность в том, что по данному вопросу будут ещё отдельные разбирательства.

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге произошёл 13 января.

Огонь охватил 70 тыс. кв. м. Ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10—11 млрд рублей.

Вместе с этим РБК со ссылкой на источники сообщил, что здание в Шушарах не было застраховано.