RT в Telegram
Подпишись

Минпромторг: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не проходил процедуры приёмки

Короткая ссылка
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» выразил удивление в связи с работой сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, который не проходил процедуры приёмки.
Минпромторг: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не проходил процедуры приёмки
  • РИА Новости

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries — странно, что он работал, но ещё, как я понимаю, не был принят и не прошёл все необходимые процедуры», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Евтухов выразил уверенность в том, что по данному вопросу будут ещё отдельные разбирательства.

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге произошёл 13 января.

Огонь охватил 70 тыс. кв. м. Ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10—11 млрд рублей.

Вместе с этим РБК со ссылкой на источники сообщил, что здание в Шушарах не было застраховано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить