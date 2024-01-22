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Более 150 мероприятий по случаю Дня студента состоится в Подмосковье

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В Московской области пройдёт более 150 мероприятий, приуроченных ко Дню студента, 25 января.
Более 150 мероприятий по случаю Дня студента состоится в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © Jovanmandic

В региональном Министерстве культуры и туризма ожидают, что концерты, дискотеки, квизы и балы посетят более 12 тыс. человек, передаёт телеканал «360».

В преддверии праздника, 24 января, в Одинцове состоится литературный бал «Ужель та самая Татьяна», а в Королёве — торжественная церемония награждения лучших студентов Технологического университета, сообщает «Радио 1».

В четверг, 25 января, в ДК «Досуг» в Орехово-Зуеве проведут интеллектуальный квиз «МЕшАниНА», а в Дмитрове — квиз-игру «Умнее всех».

Ранее сообщалось, что в трёх парках Московской области в минувшие выходные прошли зимние фестивали.

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