Более 150 мероприятий по случаю Дня студента состоится в Подмосковье

В Московской области пройдёт более 150 мероприятий, приуроченных ко Дню студента, 25 января.

В региональном Министерстве культуры и туризма ожидают, что концерты, дискотеки, квизы и балы посетят более 12 тыс. человек, передаёт телеканал «360».

В преддверии праздника, 24 января, в Одинцове состоится литературный бал «Ужель та самая Татьяна», а в Королёве — торжественная церемония награждения лучших студентов Технологического университета, сообщает «Радио 1».

В четверг, 25 января, в ДК «Досуг» в Орехово-Зуеве проведут интеллектуальный квиз «МЕшАниНА», а в Дмитрове — квиз-игру «Умнее всех».

Ранее сообщалось, что в трёх парках Московской области в минувшие выходные прошли зимние фестивали.