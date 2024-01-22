В декабре 4,4 тысячи москвичей оформили документы на новое жильё по реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры на новое жильё оформили более 3,3 тыс. и свыше 3,4 тыс. человек соответственно», — отметил глава Департамента городского имущества города Максим Гаман.
Участники программы получат комфортное жильё в 111 столичных новостройках.
Больше всего договоров в декабре было заключено с жителями Юго-Восточного, Юго-Западного и Западного округов столицы.
Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.