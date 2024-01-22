RT в Telegram
Подпишись

В декабре 4,4 тысячи москвичей оформили документы на новое жильё по реновации

Короткая ссылка
В декабре 2023 года более 4,4 тыс. москвичей из 202 старых домов оформили документы на новые квартиры по программе реновации.
В декабре 4,4 тысячи москвичей оформили документы на новое жильё по реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры на новое жильё оформили более 3,3 тыс. и свыше 3,4 тыс. человек соответственно», — отметил глава Департамента городского имущества города Максим Гаман.

Участники программы получат комфортное жильё в 111 столичных новостройках.

Больше всего договоров в декабре было заключено с жителями Юго-Восточного, Юго-Западного и Западного округов столицы.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить