В декабре 4,4 тысячи москвичей оформили документы на новое жильё по реновации

В декабре 2023 года более 4,4 тыс. москвичей из 202 старых домов оформили документы на новые квартиры по программе реновации.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры на новое жильё оформили более 3,3 тыс. и свыше 3,4 тыс. человек соответственно», — отметил глава Департамента городского имущества города Максим Гаман.

Участники программы получат комфортное жильё в 111 столичных новостройках.

Больше всего договоров в декабре было заключено с жителями Юго-Восточного, Юго-Западного и Западного округов столицы.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.