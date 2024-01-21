Хоровой собор состоялся в Кронштадтском Морском Никольском соборе

Хоровой собор, приуроченный к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады фашистских захватчиков, состоялся в Кронштадтском Морском Никольском ставропигиальном соборе.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В хоровом соборе участвовали более 250 человек из девяти военных и православных хоровых коллективов. Отмечается, что певчих и прихожан храма приветствовал настоятель архимандрит Алексий.

Хоровым собором дирижировал регент Кафедрального соборного храма Христа Спасителя, художественный руководитель хорового собора Сергей Сидоренко. Первым сольно выступил хор Ансамбля песни и пляски Западного военного округа с произведениями Павла Чеснокова «Блажен муж» и «Совет Превечный».

Каждый хоровой коллектив представил программу, составленную из произведений христианской духовной музыки из своего репертуара. Завершился хоровой собор выступлением сводного хора с произведением Павла Чеснокова «С нами Бог».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошёл праздничный концерт «Непокорённый герой — Ленинград», посвящённый 81-й годовщине прорыва фашистской блокады.