В Петербурге ликвидировали пожар в автосервисе
В МЧС России по Санкт-Петербургу заявили, что спасатели ликвидировали возгорание в автосервисе Пушкинского района.
- РИА Новости
«Петербургские спасатели ликвидировали пожар в Пушкинском районе», — говорится в сообщении.
Ранее в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу заявили, что в Пушкинском районе города произошло возгорание в автосервисе на площади 250 кв. м.
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