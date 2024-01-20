В Петербурге ликвидировали пожар в автосервисе

В МЧС России по Санкт-Петербургу заявили, что спасатели ликвидировали возгорание в автосервисе Пушкинского района.

РИА Новости

«Петербургские спасатели ликвидировали пожар в Пушкинском районе», — говорится в сообщении. Ранее в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу заявили, что в Пушкинском районе города произошло возгорание в автосервисе на площади 250 кв. м.