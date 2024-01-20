Прокуратура проверит информацию о сходе лавины на детей в гостинице Казани
- РИА Новости
Как говорится в Telegram-канале ведомства, сегодня в соцсетях появились данные, что семерых детей завалило снегом на территории казанского гостиничного комплекса «Дубай». Родители смогли откопать детей, но самый младший получил травмы.
«Прокуратура Советского района Казани даст оценку работе коммунальных служб, ответственных за уборку снега, и при наличии оснований примет меры реагирования», — отмечается в заявлении.
Ранее в Следственном комитете по Свердловской области заявили о начале проверки информации о появлении в школьной столовой Нижнего Тагила хлеба с фрагментами стекла.