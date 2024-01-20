В АПК «Астраханский» уточнили ситуацию с семенами томатов

Генеральный директор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев уточнил ситуацию с семенами томатов.

По его словам, ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский» планово приступит к полевым работам в сезоне 2024 года.

«В ответ на распространяемую в СМИ информацию о тяжёлой ситуации с нехваткой семян у АПК «Астраханский» необходимо отметить следующее. По состоянию на 20 января компанией законтрактовано 87% от потребности в семенах томатов. Работа по завершению контрактации и ввозу продолжается и будет завершена к началу посевной», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что идёт активная работа по контрактованию и поставкам всех необходимых составляющих, в том числе семенного материала.

Зайцев добавил, что компания находится в тесной координации с региональными властями и Минсельхозом России.

Ранее портал РБК писал, что Зайцев заявил о нехватке семян помидоров, отметив, что причиной стал запрет на импорт иностранного посадочного материала.