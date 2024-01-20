Бастрыкин поручил завести дело после нападения студентов из Египта на пермяка
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Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Telegram.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий иностранных граждан в Пермском крае», — сказано в заявлении.
Отмечается, что в Перми двое иностранных студентов из Египта избили мужчину, отобрав у него рюкзак с ноутбуком.
Бастрыкин поручил возбудить и расследовать по данному факту уголовное дело.
1 января следователи возбудили уголовное дело по факту драки мигрантов с участниками спецоперации в одном из дворов в Челябинске.