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Бастрыкин поручил завести дело после нападения студентов из Египта на пермяка

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил возбудить уголовное дело после нападения двоих студентов из Египта на мужчину в Перми.
Бастрыкин поручил завести дело после нападения студентов из Египта на пермяка
  • © СК РФ

Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Telegram.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий иностранных граждан в Пермском крае», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в Перми двое иностранных студентов из Египта избили мужчину, отобрав у него рюкзак с ноутбуком.

Бастрыкин поручил возбудить и расследовать по данному факту уголовное дело.

1 января следователи возбудили уголовное дело по факту драки мигрантов с участниками спецоперации в одном из дворов в Челябинске.

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