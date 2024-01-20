Бастрыкин поручил завести дело после нападения студентов из Египта на пермяка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил возбудить уголовное дело после нападения двоих студентов из Египта на мужчину в Перми.

Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Telegram.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий иностранных граждан в Пермском крае», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в Перми двое иностранных студентов из Египта избили мужчину, отобрав у него рюкзак с ноутбуком.

Бастрыкин поручил возбудить и расследовать по данному факту уголовное дело.

1 января следователи возбудили уголовное дело по факту драки мигрантов с участниками спецоперации в одном из дворов в Челябинске.