RT в Telegram
Подпишись

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Ростовской области

Короткая ссылка
В СК по Ростовской области сообщили о гибели четырёх человек в результате отравления угарным газом в своём доме в Щепкинском сельском поселении Аксайского района.
Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате отравления погибли 66-летний хозяин домовладения, его 65-летняя супруга и двое их сыновей 38 и 39 лет. Ещё одна пострадавшая была госпитализирована.

«Предварительно установлено, что причиной произошедшего мог стать работающий бензиновый генератор электроэнергии, который был установлен хозяевами домовладения в подвальном помещении», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что два человека отравились угарным газом в квартире в Ингушетии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить