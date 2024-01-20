Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Ростовской области

В СК по Ростовской области сообщили о гибели четырёх человек в результате отравления угарным газом в своём доме в Щепкинском сельском поселении Аксайского района.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате отравления погибли 66-летний хозяин домовладения, его 65-летняя супруга и двое их сыновей 38 и 39 лет. Ещё одна пострадавшая была госпитализирована.

«Предварительно установлено, что причиной произошедшего мог стать работающий бензиновый генератор электроэнергии, который был установлен хозяевами домовладения в подвальном помещении», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что два человека отравились угарным газом в квартире в Ингушетии.