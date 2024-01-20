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Хуснуллин призвал привлечь деньги россиян в строительство жилья

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Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости подумать над способом привлечения свободных средств россиян в строительство жилья.
Хуснуллин призвал привлечь деньги россиян в строительство жилья
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости Недвижимость, об этом он сказал во время своего выступления на Дне строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

По его словам, уже в настоящий момент россияне являются самым крупным инвестором в новостройки, они вложили в эту сферу 10 трлн рублей.

«Нам нужно подумать, что сделать, чтобы увеличить объём инвестиций, потому что у нас десятки триллионов свободных средств есть у населения на руках», — заявил Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин заявил, что в России в 2023 году из аварийного жилья суммарной площадью 3,3 млн кв. м переселили 193 тыс. человек.

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