МВД: ГИБДД не выступает за тотальный сбор биометрических данных граждан

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что Госавтоинспекция не выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан.

Об этом она написала в Telegram.

Как рассказала Волк, значительный резонанс среди общественности вызвала статья руководителя столичной Госавтоинспекции Александра Быкова в одном из научных журналов.

В статье Быков сообщил о современных технологиях, которые могут внедрить с целью снижения смертности и травматизма на дорогах. В частности, речь в публикации шла об умных светофорах, оснащённых камерами для распознавания лиц по биометрическим данным.

«Некоторые специалисты в области дорожной безопасности, не очень внимательно прочитав статью, решили, что Госавтоинспекция выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан. Это не так», — подчеркнула Волк.

Она добавила, что необходимо видеть разницу между законодательными инициативами ведомства, оформленными в установленном порядке, и идеями, выносимыми на обсуждение научной общественности.