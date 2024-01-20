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МВД: ГИБДД не выступает за тотальный сбор биометрических данных граждан

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Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что Госавтоинспекция не выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан.
МВД: ГИБДД не выступает за тотальный сбор биометрических данных граждан
  • РИА Новости

Об этом она написала в Telegram.

Как рассказала Волк, значительный резонанс среди общественности вызвала статья руководителя столичной Госавтоинспекции Александра Быкова в одном из научных журналов.

В статье Быков сообщил о современных технологиях, которые могут внедрить с целью снижения смертности и травматизма на дорогах. В частности, речь в публикации шла об умных светофорах, оснащённых камерами для распознавания лиц по биометрическим данным.

«Некоторые специалисты в области дорожной безопасности, не очень внимательно прочитав статью, решили, что Госавтоинспекция выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан. Это не так», — подчеркнула Волк.

Она добавила, что необходимо видеть разницу между законодательными инициативами ведомства, оформленными в установленном порядке, и идеями, выносимыми на обсуждение научной общественности.

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