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Двое детей пострадали при аварии в Хабаровске

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Двое детей пострадали в результате аварии в Хабаровске при участии двух иномарок, заявили в прокуратуре региона.

«На улице Шелеста в городе Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Prius и Nissan AD», — говорится в сообщении.

Детей госпитализировали. Прокуратура контролирует ход проверки инцидента правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что автобус с 15 школьниками попал в ДТП на Курилах.

Также стало известно о гибели семилетней девочки в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области.

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