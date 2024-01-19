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В Волгоградской области создали оргкомитет к празднованию 80-летия Победы

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В Волгоградской области создан оргкомитет к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на соответствующее постановление губернатора.

В состав оргкомитета вошли 26 человек, в том числе руководство региона и его столицы. В работе также примут участие главы профильных комитетов, начальник УФСБ по региону и военный комиссар области.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошёл праздничный концерт «Непокорённый герой — Ленинград», посвящённый 81-й годовщине прорыва фашистской блокады.

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