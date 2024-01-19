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Педагог Нестеренко назвала критерии детского счастья

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Педагог, психолог и коуч Ольга Нестеренко рассказала, какого ребёнка можно назвать счастливым.
Педагог Нестеренко назвала критерии детского счастья
  • Gettyimages.ru

«На мой взгляд, критерии детского счастья такие: ребёнок любим, развит физически и эмоционально, умеет взаимодействовать в социуме и здоров», — цитирует эксперта ИА «Росбалт».

По словам Нестеренко, дети должны получать поддержку и понимание, чувствовать уверенность в том, что они могут свободно выражать свои чувства.

Как считает эксперт, родителям нужно ежедневно уделять время общению с ребёнком, задавать ему вопросы о том, как он провёл день, внимательно выслушивать ответы.

«Помощь с домашними заданиями, стимулирование чтения, обсуждение учебных вопросов — всё это способствует развитию умственных способностей. И не забывайте про физическую активность», — сказала Нестеренко.

Ранее старший методист онлайн-школы Synergy Kids педагог-психолог Анастасия Корытцина рассказала, как подготовить ребёнка к посещению музея.

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