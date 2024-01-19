RT: число пострадавших при поломке подъёмника в Подмосковье возросло до трёх
Число пострадавших при поломке подъёмника на горнолыжном комплексе в деревне Степаново в Подмосковье, по предварительным данным, возросло до трёх, сообщил источник RT в правоохранительных органах.
- РИА Новости
Он рассказал, что пострадавших везут в больницу, их диагнозы пока неизвестны.
Ранее прокуратура организовала проверку в связи с остановкой кресельного подъёмника горнолыжного комплекса в районе деревни Степаново Дмитровского городского округа.
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