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Экономист Ракша прокомментировал динамику цен на ряд продуктов в 2023 году

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Экономист Денис Ракша высказался о динамике цен на ряд продуктов в 2023 году. По его словам, в случае с сельскохозяйственными товарами показатели цикличны и зависят в том числе от урожайности.
Экономист Ракша прокомментировал динамику цен на ряд продуктов в 2023 году
  • РИА Новости

«Соответственно происходит перепроизводство или недопроизводство продуктов. В данном случае — овсянки, гречки и картошки», — заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Ракша, многое зависит и от мировых цен, а также от объёма экспорта и государственного регулирования экспорта.

Эксперт также напомнил, что потребление сельскохозяйственной продукции находится всегда на стабильном уровне, поэтому рост или спад цен от него мало зависит.

Ранее в Минсельхозе России прокомментировали данные о ценах на сыры. Согласно последним сведениям, отпускные цены на продукт в стране выросли на 0,2% год к году. При этом выросло и производство сыров.

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