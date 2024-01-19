Экономист Ракша прокомментировал динамику цен на ряд продуктов в 2023 году

Экономист Денис Ракша высказался о динамике цен на ряд продуктов в 2023 году. По его словам, в случае с сельскохозяйственными товарами показатели цикличны и зависят в том числе от урожайности.

«Соответственно происходит перепроизводство или недопроизводство продуктов. В данном случае — овсянки, гречки и картошки», — заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Ракша, многое зависит и от мировых цен, а также от объёма экспорта и государственного регулирования экспорта.

Эксперт также напомнил, что потребление сельскохозяйственной продукции находится всегда на стабильном уровне, поэтому рост или спад цен от него мало зависит.

Ранее в Минсельхозе России прокомментировали данные о ценах на сыры. Согласно последним сведениям, отпускные цены на продукт в стране выросли на 0,2% год к году. При этом выросло и производство сыров.